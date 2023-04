Remplacement des entrées d’eau en plomb: 2032 demeure l’objectif, dit Plante

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, soutient que le remplacement d’environ 50 000 conduites d’eau en plomb à Montréal est toujours prévu pour 2032, malgré les nombreux retards. Elle se défendait lors du dernier conseil municipal en réaction aux informations partagées par Radio-Canada confirmant que l’objectif de 2032 est inatteignable en raison de la cadence de substitution, trop lente à l’heure actuelle.

Mme Plante expliquait que la Ville de Montréal remplace les entrées d’eau publiques comme privées, ce qui entraîne un retard important dans les travaux à des fins de santé publique. La Ville prévoit remplacer 3500 conduites cette année seulement.

«Notre administration a décidé de prendre sur elle pour aider à ce que les entrées d’eau privées se fassent au même titre que celles publiques. Si on transforme la partie publique et qu’on laisse le petit bout privé sans réparation, les risques pour la santé publique demeurent en raison du plomb. La pandémie est venue certes ralentir nos objectifs, mais 2032 demeure ce que l’on souhaite.»

Attention aux trous

Quelques résidents de Montréal ont fait état d’un manque de communication de la Ville concernant les travaux de remplacement, qui durent plusieurs mois et nécessitent la fermeture de certaines rues. Ils disent n’avoir reçu aucune directive claire à ce chapitre, autant de la part des entrepreneurs que de la Ville.

En réaction, la mairesse appelle la population montréalaise à collaborer et être consciente de l’importance de remplacer les conduites puisque celles-ci laissent des traces de plomb dans l’eau, représentant un risque non négligeable pour les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes.

«Je souhaite dire aux Montréalais et Montréalaises que s’ils voient un trou très circonscrit devant chez eux, c’est pour des entrées de plomb. Je demande l’aide de la population et que celle-ci soit consciente qu’on est en train d’agir pour la santé publique. On veut garder le rythme, c’est une question de santé publique et on ne va pas lâcher là-dessus», a affirmé la mairesse.

La Ville de Montréal avait identifié le problème du plomb dans l’eau et la nécessité de remplacer les entrées d’eau il y a 30 ans.