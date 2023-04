Plus de 100 vols annulés en raison du verglas

La tempête de verglas aura causé l’annulation de 112 vols à l’Aéroport de Montréal, dont 51 arrivées et 61 départs. Il s’agit seulement de vols nationaux.

«51 arrivées et 61 départs sur un total de 249 arrivées et 236 départs ont été annulés. Donc 112 vols annulés sur un total de 485 vols. Veuillez noter qu’aucun vol pour une destination internationale a été annulé. Nos équipes travaillent efficacement pour maintenir piste et les voies de circulation pleinement opérationnelles», a laissé savoir l’Aéroport de Montréal par courriel à Métro.

Mercredi soir, on comptait plus de 425 000 clients d’Hydro-Québec sans électricité à Montréal. Dans l’ensemble du Québec, ce sont plus de 888 000 clients qui sont privés d’électricité. Montréal est la deuxième région la plus touchée, après la Montérégie. Il s’agirait de la pire tempête de verglas depuis octobre 2019, où 990 000 abonnés d’Hydro-Québec avaient été plongés dans le noir.

Les pannes d’électricité, qui touchent près d’un Montréalais sur trois, sont causées par la chute de branches ou d’arbres qui cèdent sous le poids du verglas. Plusieurs citoyens ont capturé des images d’arbres bloquant les routes.

En raison du nombre élevé de pannes et de clients touchés, il est trop tôt pour établir le délai moyen de rétablissement du service bien que toutes les équipes soient mobilisées, indique Hydro-Québec. La société d’État précise d’appeler le 911 si vous voyez des fils au sol et de ne surtout pas s’approcher.