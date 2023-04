Moins de 100 000 Montréalais privés d’électricité

Hydro-Québec estime être en bonne voie d’atteindre son objectif établi samedi matin de rebrancher un million de clients d’ici dimanche soir. Plus de 975 000 abonnés ont retrouvé le courant depuis le début des pannes électriques engendrées par la tempête de verglas qui s’est abattue sur la province en milieu de semaine.

Au plus fort de la crise, ce sont près de 1 125 000 foyers qui s’étaient retrouvés plongés dans la pénombre.

À Montréal, le nombre de personnes privées de service est passé sous la barre des 100 000. Signe que les travaux menés par l’équipe de la société d’État portent leurs fruits, malgré la frustration de certains Montréalais quant à la situation.

Un total de 98 000 personnes sont sans électricité à Montréal, selon le dernier bilan du fournisseur d’énergie. Samedi matin, environ 190 000 clients étaient alors débranchés.

«Nous accordons la priorité aux interventions qui permettent de rétablir le service chez le plus grand nombre de clients à la fois et sommes maintenant rendus à traiter un nombre important de pannes qui en touchent seulement entre 10 et 50 chacune. C’est ce qui explique que le nombre de ménages et commerces privés de courant diminue moins rapidement que les deux premiers jours», a fait valoir Hydro-Québec, dans un communiqué.

L’évolution de la situation peut-être consultée en cliquant ici.

«Ne pas s’approcher des fils électriques»

En même temps que ce bilan encourageant, Hydro-Québec adresse des consignes de sécurité aux citoyens. La société d’État rappelle qu’il est important de ne pas s’approcher des fils électriques qui se trouvent sur le sol ainsi que des objets qui seraient en contact avec ces câbles.

Dans de telles circonstances, les citoyens sont invités à effectuer un signalement au 911. Hydro-Québec répète qu’il ne faut pas utiliser à l’intérieur des résidences, des appareils d’éclairage ou de chauffage conçus pour l’extérieur, en raison des risques d’asphyxie et d’intoxication.

La société met également en garde contre les messages frauduleux qui pourraient circuler, en insistant que «ces messages ne proviennent pas de nous».