80 000 Montréalais sans courant: la fiabilité du réseau d’Hydro-Québec remise en cause

Plus de 110 000 Québécois demeurent privés d’électricité dimanche matin, quatre jours après le passage de la tempête de verglas qui a paralysé une importante partie du réseau d’Hydro-Québec. À Montréal, la région la plus affectée, environ 80 000 foyers attendent encore d’être raccordés.

Les autres régions les plus touchées sont l’Outaouais, où près de 14000 abonnés sont sans courant, suivie de la Montérégie (13 000), de Laval (7000) et des Laurentides (1000).

Une situation qui pouvait être évitée?

Alors que les délais de rétablissement du service s’étirent et que l’impatience et la frustration montent chez les citoyens, une question se pose: la présente situation aurait-elle pu être évitée avec une meilleure préparation?

Invité à l’émission Les faits d’abord samedi sur les ondes d’ICI Première, l’analyste au regroupement des organismes environnementaux en énergie Jean-Pierre Finet, a décoché une flèche à l’endroit d’Hydro-Québec et critiqué la société sur sa gestion de l’entretien du réseau.

«Hydro-Québec, sa job, c’est d’atténuer les risques et les dommages quand des événements comme celui-là arrivent. C’est entre autres de faire un meilleur entretien de la végétation», a-t-il affirmé, rapporte Radio-Canada.

Jean-Pierre Finet estime qu’Hydro-Québec a accumulé un certain de retard au cours des dernières années et que la situation «n’aurait peut-être pas dû être aussi dommageable».

Une déclaration appuyée par les récentes critiques de la vérificatrice générale du Québec à l’égard de la fiabilité du réseau d’Hydro-Québec, dans un rapport déposé au Salon bleu en décembre dernier, selon Radio-Canada.

Également invité à l’émission Les faits d’abord samedi, le directeur des communications pour Hydro-Québec, Marc-André Pouliot, a concédé que le fournisseur d’énergie accusait un retard.

«Oui, on est en retard. Le nerf de la guerre dans un événement comme celui-ci, c’est l’élagage. On est en retard, mais on est en action», s’est-il défendu.

Les opérations de rebranchement se poursuivent

Les équipes de la société d’État s’affairent sur le terrain à rebrancher les clients qui entament leur cinquième journée sans électricité, en cette fin de semaine de Pâques. Dimanche matin, lors d’un point de presse, Hydro-Québec a assuré que la totalité des abonnés retrouveraient le courant d’ici lundi soir.

«On peut avoir l’impression que la cadence diminue, ce qui n’est pas le cas. On fait vraiment tout notre possible pour rétablir le plus vite possible», a déclaré le vice-président Opérations et maintenance chez Hydro-Québec, Régis Tellier.