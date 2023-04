Un retard de 34 ans pour l’enfouissement de fils électriques à Montréal

Hydro-Québec terminera en 2025 l’enfouissement, à Montréal, de près de 8 kilomètres de fils électriques qui auraient dû être enfouis depuis 1989, a appris Radio-Canada. L’enfouissement de fils aurait pu prévenir plusieurs pannes de courant lors de la tempête de verglas qui a secoué la métropole au début du mois.

L’entente, signée en 1983 alors que Jean Drapeau était maire, prévoyait environ 250 kilomètres à enfouir ou à déplacer vers les ruelles de Montréal. Or, 34 ans plus tard, plusieurs des objectifs prévus à cette époque ne sont toujours pas atteints. C’est le cas de fils électriques sur la rue Saint-Patrick entre les rues d’Argenson et Shearer dans Pointe-Saint-Charles, et de câbles aériens sur la rue Jarry Est, entre la rue Garnier et l’avenue De Lorimier dans Villeray, câbles dont l’enfouissement était prévu dans l’entente.

Bien que le gouvernement de François Legault rejette l’idée d’un enfouissement des fils électriques à grande échelle en raison des coûts, plusieurs réclament l’application de cette mesure qui permettrait d’éviter des coupures de courant importantes, appelées à se multiplier en raison des changements climatiques.

Il me semble que l’enfouissement devrait aller de soi! Hydro-Québec n’a pas encore terminé l’enfouissement de fils promis à Jean Drapeau par @thomasgerbet via @RadioCanadaInfo https://t.co/GA7dKf1sLj — Benoit Gratton (@begratto) April 17, 2023

À Montréal, 25 M$ ont été alloués pour enfouir les derniers kilomètres promis sous Jean Drapeau d’ici 2025, ce qui équivaut à une somme de 3 M$ par kilomètre. Hydro-Québec affirme que seulement 59% du réseau électrique de Montréal est enfoui à l’heure actuelle. Le programme d’enfouissement de lignes de distribution existantes de la société d’État a d’ailleurs été suspendu jusqu’en 2024 pour répondre à d’autres priorités.