Des chasseurs croient qu’un trésor se cache à Montréal et tentent de le trouver

Il y aurait un trésor caché quelque part à Montréal depuis plus de 40 ans et des chasseurs de trésors tentent toujours de le trouver. L’auteur américain Byron Preiss aurait caché des trésors dans 12 villes nord-américaines, et pour les trouver, il faut repérer et décoder les indices dissimulés dans les 12 poèmes et les 12 images de son livre The Secret, publié en 1982.

Trois trésors, sous la forme de coffres en plexiglas contenant une clé en céramique, ont déjà été trouvés dans les villes américaines de Boston, Cleveland et Chicago. Une fois obtenue, la clé en céramique peut ensuite être échangée à la maison d’édition qui a publié l’œuvre de Preiss contre une pierre précieuse.

Un chasseur de trésors de Laval, Luc Brunelle, est convaincu qu’une des 12 villes est Montréal, et que le trésor serait caché dans le parc Jean-Drapeau, rapporte Le Devoir. À titre de preuve, il évoque notamment les motifs de damier, rappelant les drapeaux de F1, qui apparaissent sur les vêtements du personnage du tableau 9 de l’œuvre de Byron Preiss et la forme de son bonnet, ressemblant au tracé du circuit Gilles-Villeneuve. Pour M. Brunelle, ces éléments sont des indices que le trésor serait enterré au parc Jean-Drapeau.

Le personnage illustré sur le neuvième tableau de l’œuvre de Preiss. Son bonnet, placé à l’envers, représenterait le tracé du circuit Gilles-Villeneuve. Photo: Capture d’écran, The Secret – A treasure hunt

Il tente de relier le neuvième tableau au cinquième poème, dans lequel Byron Preiss fait référence à un arc de lumière, des murs de granit de même qu’à un oiseau sans ailes. Ces indices pourraient évoquer le circuit Gilles-Villeneuve et des voitures de F1.

D’autres croient que le trésor serait plutôt caché dans le parc du Mont-Royal, tandis que d’autres penchent pour Côte-Saint-Luc puisque le neuvième tableau de l’œuvre serait un autoportrait du peintre Rembrandt, nom que porte un parc de la municipalité.

Il est cependant interdit à Montréal de faire des excavations dans un parc sans obtenir un permis de la part de la Ville. Les gens qui souhaiteraient partir à la recherche du trésor dans la ville doivent préalablement obtenir une autorisation.

Pour les curieux, une page web est entièrement consacrée à la chasse au trésor inspirée de l’œuvre de Byron Preiss. Le neuvième tableau apparaît grandement influencé par Montréal, ce qui laisse croire qu’un trésor serait caché ici.