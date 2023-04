Quatre nouveaux chiens intronisés au Panthéon québécois des animaux

Dans le cadre du 25e anniversaire de la création du Panthéon québécois des animaux, l’Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux a intronisé quatre nouveaux chiens au Panthéon vendredi.

Ainsi, Monty, Argon, Hestia et Tango on rejoint les quarante-six chiens, six chats et deux chevaux ayant reçu cet honneur par le passé. Le tout a pris place dans une cérémonie en présence de plus de 500 médecins vétérinaires et invités.

Monty est un berger allemand de cinq ans membre de l’Unité canine du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Il a permis de localiser un suspect dangereux lors d’une opération risquée où il s’est fait poignarder. Son courage a permis d’éviter des blessures graves aux policiers. Il était à l’événement avec son maître l’agent Patrick Desjardins.

Argon est le premier chien de réadaptation de la fondation la Maison du Père, dévouée aux itinérants. Formant une équipe avec André Leroux, Argon repère des personnes vulnérables ou tristes. Sa présence aide à calmer des situations de crise. Il sert aussi à l’Équipe métro d’intervention et de concertation, composée d’un intervenant social, d’un policier et d’un constable de la STM.

Hestia est à la retraite après une carrière de chien détecteur d’accélérant, après un incendie. Elle a procédé à 125 mandats de détection en compagnie de Michel Richer. Son travail a permis de détecter des causes d’incendie afin d’en prévenir de futurs.

Tango est quant à lui le chien de zoothérapie à l’école aux Quatre-Vents de Bonaventure. Il aide à la concentration, la socialisation, à réduire le stress et l’anxiété de certains élèves du secondaire avec des défis d’apprentissage. Il a été intronisé auprès de sa propriétaire Annie Saucier-Bujold.

Un prix Ani-bon a également été remis à la Fondation Animo pour la vie qui aide les familles à faibles revenus à payer les soins vétérinaires nécessaires à la survie de leurs animaux de compagnies.