Sophie Thibault se retire temporairement pour soigner un cancer

Atteinte d’un cancer de la peau, la cheffe d’antenne de TVA Nouvelles, Sophie Thibault, devra renoncer à ces fonctions quelque temps afin de subir un traitement chirurgical.

La journaliste avait annoncé jeudi en onde que des problèmes de santé la forçaient à se retirer temporairement de la scène médiatique, sans toutefois préciser la nature de ces derniers.

C’est samedi matin par l’entremise d’un message publié sur Instagram que Mme Thibault a révélé souffrir d’un cancer de la peau. Sa publication visait également à remercier les internautes qui lui ont fait part de leur soutien, suite à son annonce de jeudi.

«Ce traître de soleil a laissé sa trace sur mon visage, le front et le nez: des kératoses actiniques qui sont devenues, récemment, des carcinomes basocellulaires, beaucoup plus préoccupants. Le mot qu’on ne veut pas entendre: cancer de la peau!», a-t-elle expliqué sur Instagram.

Mme Thibault a indiqué avoir reçu des traitements de chimiothérapie et chirurgicaux au cours des derniers mois. Une zone aurait cependant résisté à ces interventions et nécessiterait maintenant un traitement plus poussé, qui consiste à «enlever une tumeur par petite couche».

La cheffe d’antenne de TVA Nouvelles sera soignée à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont. Après l’intervention, une période de convalescence s’imposera.