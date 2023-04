Médias locaux: les oppositions à l’Assemblée nationale réclament des aides supplémentaires

Marc Tanguay et Monsef Derraji

Les trois partis d’opposition à l’Assemblée nationale ont réclamé mercredi que Québec apporte une aide supplémentaire aux médias locaux dont la survie est actuellement précaire. Cette sortie fait notamment suite au cri du cœur lancé lundi par Métro Média, éditeur du Journal Métro et de Métro Québec.

En point de presse dans la salle Bernard-Lalonde de l’Assemblée nationale, les trois chefs de parti, Paul St-Pierre Plamondon (PQ), Marc Tanguay (PLQ) et Gabriel Nadeau-Dubois (QS), ont tous martelé que les médias locaux sont une «composante importante de la démocratie» et «un pilier» de cette dernière.

«Le moindrement qu’on a de l’intérêt et du respect pour la démocratie, on doit débloquer des sommes pour assurer un journalisme de qualité partout sur le territoire», a mentionné le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, en citant les difficultés rencontrées par Métro Média et par Les Coops de l’information.

De son côté, le chef libéral, Marc Tanguay, a soutenu que «l’État a un rôle à jouer, en respectant bien évidemment l’indépendance journalistique». Il a déclaré qu’une solution devait être trouvée afin d’éviter les coupures de masse qui se dessinent à l’horizon selon le président-directeur général de Métro Média, Andrew Mulé. «C’est un dossier sur lequel nous allons nous pencher de façon toute particulière», a-t-il ajouté en promettant que des rencontres auraient prochainement lieu en ce sens.

Finalement, dans le camp solidaire, le co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois s’est dit «très inquiet de ce qui se passe dans la presse locale». «La crise des médias n’est pas terminée. Je pense qu’il faut trouver des solutions supplémentaires. Il y a eu des aides financières annoncées pendant la pandémie, c’est bien, mais de toute évidence, ça ne suffit pas», a-t-il déclaré.

Le gouvernement questionné

Questionné à deux reprises dans les 24 dernières heures, le gouvernement ne s’est pas engagé à investir des sommes supplémentaires. D’abord, mardi, lors de l’étude des crédits budgétaires du Conseil du trésor, la présidente de ce dernier, Sonia LeBel, a simplement redirigé le chef du Parti québécois vers le ministère de la Culture alors que ce dernier la questionnait sur les mesures prises par Québec afin «d’aider les petits médias locaux». M. St-Pierre Plamondon a soutenu mercredi matin «que personne au Québec» n’avait été convaincu par la réponse de la ministre.

Mercredi, ce sont les libéraux qui ont profité de la période de questions pour s’adresser au ministre de la Culture, Mathieu Lacombe. Mentionnant «avoir vu» la sortie de Métro Média en début de semaine, il s’est dit «conscient» des enjeux que vivent actuellement les médias locaux. Il a rappelé que Québec a «prolongé» de trois ans l’aide aux médias qui avait été annoncée pendant la pandémie. Sans s’engager à investir des sommes supplémentaires, il a évoqué la possibilité de «s’asseoir» avec les entreprises de presse qui pourraient avoir besoin de plus.