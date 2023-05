Le mois de mai est reconnu comme celui du patrimoine asiatique au Canada depuis 2001 et est célébré partout au pays. Pour l’occasion, Ensemble Montréal et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ont souligné l’événement sur les médias sociaux, rappelant l’importance de l’héritage asiatique et la contribution toujours active des communautés asiatiques au développement social, culturel et économique de Montréal.

Dans les arts, les sciences, le sport, les affaires ou l'administration publique, la culture asiatique façonne notre société.



En ce mois du patrimoine asiatique, valorisons et honorons les contributions des communautés asiatiques au développement de Montréal. 🫶 #polmtl pic.twitter.com/oNcdFNvMtT — Ensemble Montréal (@EnsembleMtl) May 1, 2023

Mai est le Mois du patrimoine asiatique. C'est l'occasion de souligner les contributions et la diversité des communautés asiatiques montréalaises.



Continuons à lutter contre le racisme anti-asiatique et à travailler ensemble pour bâtir une ville juste et inclusive.#polmtl — Valérie Plante (@Val_Plante) May 1, 2023

En 2021, les Montréalais d’origine asiatique représentaient plus de 36% des minorités visibles dans la métropole.

Il y a deux ans, en 2021, plusieurs organismes avaient demandé à la Ville de Montréal qu’elle s’engage à célébrer annuellement le Mois du patrimoine asiatique, dans la foulée d’incidents antiasiatiques.

L’année 2023 marque également le triste centième anniversaire de l’adoption de la Loi de l’immigration chinoise, qui interdisait pratiquement toute forme d’immigration chinoise au Canada pendant plusieurs années. Une exposition retraçant l’histoire de la communauté chinoise à Montréal a lieu présentement au Musée McCord Stewart.