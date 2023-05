Vous ne devinerez jamais à quel jeu jouait Geneviève Guilbault au travail

La vice-première ministre du Québec et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, a passé tout le temps d’une étude des crédits où elle devait justifier les dépenses de son ministère à jouer à insérer des mots inventés ou singuliers dans ses réponses aux questions des députés. Le but du jeu? Gagner des points pour chaque mot inusité, tels que «wintérisation» ou «sanctuariser», auprès de ses collègues.

«On avait comme objectif de faire découvrir certains mots, d’utiliser certains mots précis, des mots qu’on n’a pas l’habitude d’utiliser que, moi, je trouve beaux, personnellement», a-t-elle dit en guise de justification.

Elle a d’ailleurs profité de l’occasion pour expliquer le sens de certains mots, comme «wintérisation»: «c’est un terme qui est employé pour désigner les tramways, notamment, ou des modes de transport lourd qui doivent être adaptés à des conditions hivernales dans des pays nordiques.»

Elle a aussi précisé, en conférence de presse, qu’elle jouait à ce jeu «par pur amour de la langue française» et s’est excusée d’avoir agi ainsi, reconnaissant que c’était un manque de jugement et que l’étude des crédits est importante pour elle.