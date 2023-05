Tourisme: Québec veut embaucher 3000 demandeurs d’asile

Dans le cadre des Assises du tourisme tenues le 4 mai, la ministre de l’Emploi Kateri Champagne Jourdain a annoncé un projet qui permettra à 3000 demandeurs d’asile d’intégrer un emploi dans le secteur touristique.

C’est le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) qui a la responsabilité de ce projet, qui s’échelonnera sur trois ans. Les demandeurs d’asile bénéficieront d’un accompagnement en lien avec la formation et l’intégration en emploi dans une entreprise du secteur touristique.

Le projet vise à offrir des mesures et services d’emploi aux demandeurs d’asile qui sont actuellement en attente d’une décision sur leur statut de réfugié et qui sont détenteurs d’un permis de travail.

La mise à contribution des demandeurs d’asile pour soutenir cet important secteur de notre économie est pleine de sens. Nous devons, en revanche offrir à ces personnes accompagnement et soutien afin qu’elles puissent contribuer positivement à notre société. Christine Fréchette, ministre québécoise de l’Immigration

Questionné par Métro à savoir si Québec se porterait garant d’un Certificat de sélection pour ces nouveaux employés, le ministère de l’Emploi n’avait pas fourni de réponse au moment de la publication de cet article.

Des retombées dès cet été

Les services d’accompagnement en matière d’emploi et de jumelage seront offerts graduellement dès le mois de juin. Les intéressés doivent remplir un formulaire prévu à cet effet sur le site du CQRHT.

«Dans le marché du travail actuel, on doit multiplier les efforts pour intégrer en emploi le plus de travailleurs possible. Il s’agit de l’une de mes priorités en tant que ministre de l’Emploi. C’est un outil de plus que nous mettons ainsi en place et qui aura des retombées dès cet été», indique la ministre Kateri Champagne Jourdain dans un communiqué.

Il s’agit, selon la ministre du Tourisme Caroline Proulx, d’un projet pilote qui non seulement favorisera l’intégration des demandeurs d’asile dans la société, mais aussi permettra aux entreprises touristique «de poursuivre leur reprise d’activités et, ainsi, de renforcer la vitalité des régions».

Et pour la première fois, ce projet va assurer le maillage, par l’entremise du CQRHT, entre les demandeurs d’asile et les entreprises. Une gamme de services adaptée au tourisme en matière de francisation, de préparation à l’embauche et de formation en emploi sera instituée.

«Le CQRHT souhaite créer les conditions gagnantes qui permettront d’atteindre l’objectif gouvernemental d’intégrer en emploi les demandeurs d’asile afin de soutenir le marché de l’emploi en tourisme», se réjouit le directeur général du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme, Xavier Gret.

Les Assises du tourisme sont un événement annuel organisé par le ministère du Tourisme, en collaboration avec l’Alliance de l’industrie touristique du Québec. Plus de 500 participants se sont réunis le 4 mai à Montréal, sous le thème Pour une industrie vivante, prospère et durable.