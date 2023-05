De gros bonis aux dirigeants d’Aéroports de Montréal malgré la pandémie

Le président-directeur général d’Aéroports de Montréal (ADM), Philippe Rainville, et les sept vice-présidents de l’organisation se sont partagé 1,2 M$ en bonis pour l’année 2021 malgré le contexte pandémique qui affectait lourdement les vols et le trafic aérien. Ces chiffres ont été révélés dans son rapport annuel 2022, qui faisait aussi état d’une perte financière de 230 819$ en 2021 et de revenus atteignant seulement 39% du niveau prépandémique de 2019.

Les salaires des patrons ont également augmenté de manière significative entre 2021 et 2022. Pour ce qui est de M. Rainville, son salaire est passé de 461 295$ par année à 536 000$, tandis que le salaire le plus bas parmi les vice-présidents est passé de 180 000$ à 215 000$ annuellement.

Selon le rapport, le versement de bonis aux dirigeants est «basé sur la performance individuelle ainsi que selon l’atteinte d’objectifs corporatifs». Ces objectifs incluent entre autres l’adaptation et la résilience aux changements climatiques, la gestion des matières résiduelles, l’intermodalité et l’expérience client. À noter qu’aucun dirigeant n’a obtenu de primes de rendement en 2020 en raison de la pandémie.

L’ADM affirmait au début du mois avoir retrouvé son achalandage prépandémique, soulignant que 4,3 millions de passagers avaient pris l’avion dans le dernier trimestre de l’année 2022. Ce nombre de voyageurs constituait une augmentation de 87,3% par rapport aux chiffres de 2021.