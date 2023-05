Un nouveau restaurant montréalais offre un salaire annuel de 80 000$

La chaîne Sushi By Scratch, qui ouvre vendredi son premier restaurant montréalais dans le Vieux-Port, offre à ses employés 80 000$ comme salaire annuel de base, a appris CTV News. Le nouveau restaurant de sushis offre aussi à ses travailleurs des congés maladie, des rabais sur les repas et des vacances en plus de favoriser leur cheminement académique. Tout cela dans une perspective de réinvention du milieu de la restauration.

C’est ce que soutient le co-propriétaire, Phillip Frankland Lee, qui affirme que ses employés sont des professionnels et qu’ils doivent être rémunérés comme tel, au-delà des pourboires. Cette approche est aussi influencée par l’impact important qu’a eu la pandémie sur l’industrie de l’hôtellerie et de la restauration, qui a rendu la tâche de retenir les employés plus complexe, en plus d’augmenter significativement le prix des aliments et de provoquer une pénurie de main-d’œuvre.

«Si tu travailles dans une banque ou si tu es avocat, tu vas obtenir un montant d’argent que tu sais suffisant pour subvenir à tes besoins. Nous voulons que nos employés travaillent fort et qu’ils puissent avoir accès aux mêmes bénéfices offerts dans d’autres professions», a affirmé M. Lee en entrevue avec CTV News.

Le Sushi By Scratch de Montréal devient le premier restaurant de la chaîne en sol canadien. Situé sur la rue Saint-Paul, il offre un menu dégustation à 230$ et exige de chaque client un dépôt définitif et non remboursable de 25$.