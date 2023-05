Bientôt une nouvelle monnaie virtuelle canadienne?

La Banque du Canada réfléchit actuellement à la possibilité de créer une forme virtuelle du dollar canadien. Sous le nom de monnaie numérique de banque centrale (MNBC), celle-ci pourrait être utilisée parallèlement à l’argent comptant et serait, selon la Banque du Canada, «l’équivalent numérique de l’argent que vous avez dans votre portefeuille».

L’évolution des méthodes de paiement des dernières années, tendant largement vers des transactions numériques par cartes de débit et crédit en plus des virements Interac, est l’une des principales raisons poussant la Banque du Canada à considérer cette option. Elle croit qu’il est possible que l’argent comptant en vienne, un jour, à ne plus être utilisé dans les transactions courantes.

Pas une cryptomonnaie

Puisque la MNBC serait émise et contrôlée par la Banque du Canada, sa valeur serait invariable, contrairement aux cryptomonnaies comme le Bitcoin qui peuvent fluctuer rapidement par rapport aux autres monnaies. Ainsi, 10 $ en dollars canadiens numériques auraient toujours la même valeur qu’un billet de 10 $.

La Banque du Canada soutient également qu’une monnaie virtuelle canadienne, en supplément à l’argent comptant, servirait à protéger l’économie canadienne contre l’utilisation plus fréquente de cryptomonnaies étrangères, utilisation qui pourrait avoir des effets négatifs sur la stabilité du système financier du pays.

«Si un dollar canadien numérique était émis, ce serait une monnaie que tous les Canadiens pourraient utiliser au quotidien. Nous travaillons chaque jour au service des Canadiens. Comprendre leurs perceptions, leurs aspirations et leurs préoccupations est essentiel pour nous préparer à tout ce que l’avenir peut nous réserver», commente le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem.

À ce sujet, la Banque du Canada invite la population du pays à s’exprimer dans un sondage accessible en ligne jusqu’au 19 juin. Les réponses et commentaires seront ensuite acheminés aux chercheurs, aux spécialistes de la technologie et aux principaux décideurs pour guider les décisions de politique et de conception de la MNBC. Un rapport sera également produit après cette consultation publique.