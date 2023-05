Manon Massé prend une décision importante pour la suite de sa carrière

Manon Massé ne sollicitera pas de nouveau mandat en tant que porte-parole féminine de Québec solidaire (QS) et quittera ses fonctions après le congrès de QS prévu en novembre prochain. Celle qui a remplacé Françoise David en 2017 après son départ de la vie politique et qui occupe ce poste depuis tient une conférence de presse dans sa circonscription à ce sujet, mardi matin.

Elle précise que son rôle de porte-parole féminine, combiné aux nombreuses heures de travail parlementaire, était un poids trop lourd à porter. Elle souhaite se concentrer davantage sur le travail sur le terrain, facette qu’elle a toujours appréciée.

Parmi les élues qui pourraient la remplacer, on compte Ruba Ghazal, députée de Mercier, Christine Labrie, députée de Sherbrooke, et Alejandra Zaga Mendez, députée de Verdun. Cependant, la formation politique pourrait sélectionner une membre non élue à l’Assemblée nationale.

Mme Massé demeurera députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques jusqu’à la fin de son mandat en 2026 et tient à être candidate à nouveau lors des prochaines élections provinciales.