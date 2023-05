Le jus d’orange pourrait connaître une pénurie. Voici pourquoi

Il pourrait y avoir une pénurie de concentré de jus et de nectar d'orange prochainement, ce qui pourrait entraîner une hausse du prix du jus d'orange.

Il pourrait y avoir de moins en moins de jus d’orange à l’épicerie, voire une rupture de stock, en raison d’une pénurie mondiale de concentré et de nectar d’orange, matière essentielle à la production de jus d’orange. Cette situation a mené à l’imposition de quotas pour toute société souhaitant se procurer du concentré, ce qui va diminuer la production mondiale et réduire la quantité de jus sur les tablettes.

L’Union nationale interprofessionnelle des jus de fruits (Unijus) est inquiète de cette situation et croit qu’un effet domino sur tous les purs jus se fera ressentir dans les prochaines semaines. L’organisation explique que les changements climatiques sont la principale cause de cette pénurie, ceux-ci causant des ouragans et des sécheresses qui affectent la production d’oranges.

La météo en cause

«La production de la Floride n’a jamais été aussi basse suite à l’ouragan Ian en septembre 2022. Alors que la demande en jus d’orange américaine est toujours forte, la production américaine ne cesse de baisser depuis 10 ans pour n’être qu’à 16 millions de boxes en 2022-2023 contre encore 41 millions de boxes l’année précédente. La production mexicaine destinée majoritairement au marché américain d’ordinaire a elle aussi chuté de 30% cette année en raison de la sécheresse», peut-on lire dans le communiqué de l’organisation.

La pression est donc sur le Brésil, plus grand fournisseur de jus d’orange au monde, pour qu’il maintienne un rythme de production constant, voire augmente ce rythme, pour pallier les effets ressentis ailleurs.

Cette situation devrait durer jusqu’en octobre 2023, coïncidant avec la prochaine récolte de jus d’orange qui commencera en juin 2023. Unijus avertit les gens que le prix du jus d’orange augmentera considérablement dans les épiceries.

Il n’y a pas que les producteurs de jus d’orange qui font face à une situation difficile; la sauce sriracha disparaît également des rayons d’épicerie à cause des sécheresses qui sévissent en Californie, lesquelles rendent difficile la récolte de piments jalapeños rouges, l’ingrédient principal de cette sauce populaire.