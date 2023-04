La sauce Sriracha est proche de la pénurie et voici pourquoi

La fameuse sauce Sriracha est de nouveau en train de disparaître des rayons des magasins. Si les restaurants et les clients ont déjà eu à faire face à une pénurie de ce condiment épicé en 2022, la situation se répète. En effet, la société Huy Fong Foods, basée à Irwindale (Californie), a déclaré qu’elle était confrontée à une «pénurie de stocks sans précédent» et qu’elle ne savait pas quand cette situation prendrait fin.

La sécheresse qui a sévi au Mexique l’année dernière est la principale cause de la pénurie. Elle a en effet rendu la récolte de piments jalapeños rouges, l’ingrédient principal de la sauce Sriracha, très difficile. Selon le Los Angeles Times, Huy Fong utilise environ 50 000 tonnes de piments par an pour produire ses sauces.

Cette pénurie affecte également les restaurants qui utilisent habituellement cette sauce populaire. Les amateurs de Sriracha vont devoir prendre leur mal en patience. Certains supermarchés rationnent le nombre de bouteilles que les consommateurs peuvent acheter.

D’autres solutions pour remplacer la Sriracha

Fabriquée à partir de poivrons rouges mûris au soleil au Mexique et assaisonnée de vinaigre, de sel, de sucre et d’ail, la Sriracha de Huy Fong Foods se présente sous la forme d’une bouteille en plastique avec un coq sur le devant et un bouchon vert. Cette sauce relève le pho vietnamien et plein d’autres plats.

Bien que l’entreprise ait déclaré que la production avait repris à l’automne dernier, elle continue à avoir un approvisionnement limité qui continue à affecter la production. À l’heure actuelle, il n’y a aucune idée de la date à laquelle l’offre augmentera. Les amateurs de Sriracha doivent donc se résigner à utiliser des alternatives ou attendre que la situation se résorbe.

Précisons que le même condiment peut être trouvé sous une autre appellation ou marque dans certaines épiceries asiatiques. C’est aussi une bonne occasion pour découvrir de nouvelles sauces épicées!

