Un sommet pour renforcer les liens entre les femmes latino-américaines à Montréal

Organisatrices et conférencières au Premier sommet de la femme immigrante latino-américaine qui aura lieu le 3 juin (de gauche à droite et de haut en bas) : Luz Eliana Arroyave (mentore et formatrice spirituelle), Marielena Davila Ferri (maîtresse de cérémonie), Aura Flores (auteure et conseillère familiale), Paulina Sepúlveda (thérapeute et mentore psycho-émotionnelle), Sandra Londoño (travailleuse sociale et conseillère familiale), Gabriela Mendoza (spécialiste immobilière et financière) et Romina Vespa (conseillère en image personnelle).

Plus de 150 femmes originaires de l’Amérique latine se rassembleront le 3 juin au premier Sommet de la femme immigrante latino-américaine pour profiter d’une journée de réseautage, d’ateliers et de conférences sur la santé mentale, émotionnelle, spirituelle et financière.

Six professionnelles partageront leur expertise afin d’outiller les femmes immigrantes hispanophones dans leur démarche d’intégration et de croissance personnelle, mais aussi de renforcer leur capacité à surmonter les défis de leur vie quotidienne. Elles le feront à travers des conférences sur la transformation intérieure, la gestion du deuil, la maternité, la relation avec l’argent et l’image personnelle.

Cette initiative communautaire sans but lucratif est soutenue par l’organisme ALPA, dont la mission est de faciliter l’intégration de nouveaux arrivants et le développement socio-économique des immigrants.

Renforcer les liens dans la communauté

«Je tenais à mailler les besoins des femmes qui font face à des difficultés d’adaptation dans leur processus d’immigration avec le talent et la volonté des professionnelles qui peuvent les aider dans leur cheminement», dit la présidente et organisatrice principale de l’événement, Sandra Londoño.

«Nous souhaitons transmettre un message d’espoir, d’inspiration et d’indépendance aux femmes immigrantes de notre communauté et les aider à découvrir leur potentiel», ajoute celle qui est aussi travailleuse sociale, conseillère familiale et consultante en approche médiation au réseau de Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS).

L’événement vise également à promouvoir la création de liens entre de nouvelles arrivantes au Canada et des femmes immigrantes qui y sont établies depuis longtemps afin de fomenter l’entraide.

Des outils pour une meilleure intégration

«Que nous soyons des nouvelles arrivantes ou des immigrantes de longue date, c’est important de compter avec un réseau de soutien qui nous permette d’être plus fortes et autonomes», dit l’organisatrice, conférencière et responsable des relations publiques pour l’événement, Aura Flores.

Lors de sa conférence intitulée Femme consciente, maternité émotionnellement intelligente, Mme Flores partagera avec les participantes au Sommet ses conseils pour vivre la maternité de façon harmonieuse et pour améliorer la communication et la relation avec leurs enfants.

Mon objectif est de fournir des outils aux mères latino-américaines pour pouvoir s’adapter à la culture canadienne sans perdre leur identité culturelle ni compromettre leurs valeurs personnelles. Aura Flores, auteure et conseillère familiale indépendante

En plus des ateliers et des conférences, une vingtaine d’entreprises offrant des produits et des services destinés aux familles et à la communauté latino-américaine seront présentes à l’événement, qui se déroulera au Regroupement Loisir et Sport du Québec à Montréal le 3 juin de 9h à 18h.

Les femmes qui souhaitent participer au sommet peuvent se procurer des billets en visitant le site internet de l’événement.

Ce texte a été produit dans le cadre de L’Initiative de journalisme local.