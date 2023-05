La Ronde ouvre ses portes dès demain!

Avis aux amateurs et amatrices de sensations fortes: le parc d’attractions La Ronde ouvre ses portes dès samedi, de 10h30 à 19h.

Pour l’occasion, les navettes de la Société de transport de Montréal (STM) faisant le trajet du métro Jean-Drapeau au parc d’attractions seront de retour dès demain, et ce, pour toutes les fins de semaine jusqu’à la fin de l’été.

Par ailleurs, La Ronde est le seul parc de la firme Six Flags à être accessible en métro. Une particularité qui lui permet d’être plus proche de millions de Montréalais. En effet, selon le site de l’entreprise, La Ronde accueille 28 millions de visiteurs par an.

Cet hiver, la Ronde cherchait encore à recruter 1000 employés âgés de 15 ans et plus, en prévision de la saison estivale. Ce printemps, des portes ouvertes ont été organisées dans le but d’accélérer ce recrutement. L’organisation n’avait pas répondu aux questions de Métro à savoir si le bon nombre de travailleurs saisonniers avaient été embauchés au moment d’écrire ces lignes.