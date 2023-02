Malgré un Goliath de dettes, La Ronde recherche 1000 travailleurs saisonniers

Alors que l’entreprise américaine Six Flags mène une politique de réduction des coûts pour faire face à sa dette colossale, cette dernière recherche un millier d’employés saisonniers afin de lui permettre de faire fonctionner La Ronde correctement durant la saison estivale 2023.

Il s’agit d’un chiffre en hausse par rapport à 2022 et 2019 – les deux dernières années sans restrictions sanitaires – où le parc d’attractions avait embauché coup sur coup 600 et 800 employés.

Pour les Montréalais intéressés par cette offre d’emploi, le parc d’attractions tiendra des entrevues virtuelles entre le 27 février et le 10 mars, avant d’organiser des journées portes ouvertes au début du mois d’avril. L’entreprise indique que travailler à La Ronde donne accès à la totalité des 27 parcs Six Flags, situés États-Unis, au Mexique et au Canada. La Ronde serait le plus important employeur saisonnier du Québec, selon l’entreprise.

Embauches sur fond de difficultés

Au cours de la saison 2022, La Ronde avait fait réagir en modifiant son offre de services et en augmentant ses tarifs d’entrée et de stationnement. Elle avait aussi réduit ses heures d’ouverture et haussé le prix des aliments offerts sur place, en plus d’interdire aux visiteurs d’apporter leur propre nourriture et boisson.

Le parc ferait aussi face à des soucis d’entretien. Lorsque Métro s’était rendu sur place, en octobre 2022, des sections du parc semblaient laissées à l’abandon et des manèges s’enrouillaient. Puis, en novembre dernier, Six Flags a décidé de démonter le célèbre Minirail, dont l’existence remontait à l’Expo 67.

Si l’entreprise Six Flags traîne toujours une dette de près de 2,64 G$, elle devrait dévoiler, d’ici début mars, des bénéfices pour l’année 2022, selon une firme américaine de finance.

Lors d’un entretien accordé à Métro en octobre dernier, Iain Butler, conseiller financier à Motley Fool Canada, affirmait que le parc de La Ronde était le plus rentable de tous les parcs Six Flags. Par ailleurs, La Ronde est aussi le seul parc de la firme à être accessible en métro. Une particularité qui lui permet d’être plus proche de millions de Montréalais. Selon le site de l’entreprise, La Ronde accueille 28 millions de visiteurs par an.