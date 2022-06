La Ronde change ses heures d’ouverture

La Ronde a modifié ses heures d’entrée pour la saison chaude cette année. Opérant désormais du mardi au dimanche, le parc d’attractions sera fermé tous les lundis de l’été et ouvrira à 14 h (au lieu de 10 h 30) les jours de présentation de l’International des Feux Loto-Québec (mercredi et/ou dimanche).

Aux dires de Karina Thevenin, responsable des relations médias de La Ronde, ce nouvel horaire n’a rien à voir avec la pénurie de main-d’œuvre qui affecte à peu près tous les secteurs professionnels en ce moment.

«C’est pour nos besoins à l’interne», a spécifié à quelques reprises la porte-parole lorsque jointe par Métro, mardi après-midi.

La Ronde ne manque pas d’employé.e.s actuellement, alors que les sessions scolaires se terminent et que les étudiant.e.s reviennent aux boulots saisonniers. C’est généralement – et ainsi à chaque année, et pas seulement en 2022 – à l’approche de l’automne que l’entreprise a davantage de mal à recruter, lorsque ses effectifs retournent au cégep et à l’université. Deux campagnes de recrutement ont lieu dans l’année, en février en vue de l’été et vers la fin juillet, début août en préparation de l’automne, a expliqué Karina Thevenin, qui invite les gens à consulter le calendrier sur le site de La Ronde afin de bien planifier leur visite.

Pour l’instant et jusqu’au 21 août, La Ronde ouvre à 10 h 30 et ferme à 19 h ou 20 h du mardi au dimanche, sauf les mercredis et samedis de feux d’artifice, où l’endroit est accessible de 14 h à 23 h 30. Fin août, la destination famille n’accueillera les foules que les week-ends, comme à son habitude.

Feux et restaurants

La Ronde n’inaugure pas de nouveau manège en 2022, mais annonçait en mai, au moment de sa réouverture officielle, l’implantation de nouveaux restaurants sur son site (L’Aquabar pour les cocktails, le Arirang pour les hot-dogs, la Centrale Burgers & Frites et une Halte gourmande comprenant notamment comptoirs Van Houtte et Station 6), une mise à niveau de ses applications mobiles, de nouveaux spectacles pour les tout-petits au Pays de Ribambelle, ainsi que le retour de ses Soirées Techno en septembre et de son Festival de la frayeur en octobre.

Quant à l’International des Feux Loto-Québec, ils mettront à l’honneur différents thèmes (Cloches et tambours, culture musicale hongroise, mythes et légendes du Québec, etc) et pays (Mexique, Italie, Croatie, Angleterre, etc), du 25 juin au 6 août. Des hommages à Prince (samedi 2 juillet) et Genesis (samedi 6 août) pétaraderont aussi dans le ciel de Montréal.