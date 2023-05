Cinq CHSLD privés conventionnés par Québec, dont un à Montréal

Afin de rehausser la qualité des services et soins offerts aux aînés et de lutter contre les disparités à travers les établissements de la province, Québec conventionnera cinq centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) privés de plus, dont un à Montréal.

Les centres concernés sont le CHSLD Manoir de l’Ouest de l’île (Ouest-de-l’Île-de-Montréal), le CHSLD de la Rive (Laval), le CHSLD Manoir Harwood (Montérégie-Ouest) et le CHSLD Wales (Estrie).

L’annonce de cette opération a été faite lundi depuis le CHSLD Soulanges en Montérégie, par la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, qui était accompagnée de son adjointe parlementaire et députée de Soulanges, Marilyne Picard.

Cet élargissement s’inscrit dans la stratégie de Québec visant à conventionner tous les CHSLD privés au Québec d’ici 2025.

«Le conventionnement permet d’améliorer la qualité des soins et services dans tous les milieux d’hébergement et d’offrir les mêmes services que ceux qu’on trouve dans les CHSLD publics», affirme le Cabinet de la ministre responsable aux Aînés et ministre déléguée à la Santé.

D’autres structures viendront agrandir cette liste au cours des prochaines semaines, indique Québec.

Le conventionnement de CHSLD, en plus d’améliorer la qualité de vie des patients, est bénéfique pour le personnel ainsi que les propriétaires des centres, soutient le gouvernement.

«Notre objectif est d’assurer une qualité de soins et de services qui soit comparable dans l’ensemble des milieux de vie. Nous allons poursuivre le conventionnement dans les prochaines années afin de tous les réaliser d’ici 2025», a déclaré Sonia Bélanger.