L’incendie au monastère Bon-Pasteur a touché le centre d’archives d’Héritage Montréal

Près d’une semaine après l’incendie qui a ravagé le monastère Bon-Pasteur, où se trouve notamment les bureaux de Héritage Montréal, l’organisme annonce que les flammes ont touché «significativement» son centre d’archives, «une collection importante et unique de documents sur le patrimoine montréalais et les actions pour le sauvegarder et le mettre en valeur».

Le comité exécutif d’Héritage Montréal s’est réuni pour prendre des mesures visant à assurer la continuité des activités de l’organisation. «L’incendie majeur qui a touché l’ensemble du monastère et ses multiples occupants a malheureusement affecté de façon importante nos locaux ainsi que nos équipements informatiques et nos documents», précise Héritage Montréal par voie de communiqué. Les bureaux de l’organisme y sont localisés depuis plus de 20 ans.

Héritage Montréal s’est tout de même montré rassurant: «malgré ce coup dur — survenue au lendemain de notre Assemblée générale annuelle — les activités d’Héritage Montréal se poursuivent avec détermination».

En effet, les visites guidées Au cœur de la métropole, présentement en cours par Héritage Montréal, continueront d’être proposées cet été, tout comme la prochaine édition d’ArchitecTours, qui offre aux Montréalais une occasion de découvrir le riche patrimoine architectural de la métropole. Une annonce sera faite ultérieurement pour en préciser les détails.

«Héritage Montréal travaille présentement avec ses partenaires et autres parties prenantes afin de trouver les ressources matérielles et financières nécessaires qui assureront la pérennité de sa mission et de ses opérations, en route vers son 50e anniversaire, en 2025, et bien au-delà», ajoute l’organisme.