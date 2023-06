Des vols plus écologiques entre Montréal et Amsterdam

Un des avions de la flotte qui assurera la nouvelle liaison d’Air Canada entre Montréal et Amsterdam, dont l’inauguration s’est tenue samedi matin, s’est envolé de YUL.

La particularité du voyage? Les avions affectés à cette ligne effectueront l’aller-retour entre les deux villes avec du carburant d’aviation durable (CAD).

«L’utilisation de CAD pourrait réduire jusqu’à 80 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le cycle de vie du carburant par rapport au carburant d’aviation conventionnel. Cette réduction est calculée en se basant sur une analyse complète du cycle de vie», explique Air Canada, par voie de communiqué.

C’est la première fois que la compagnie aérienne s’approvisionne en carburant d’aviation durable sur le continent européen. Cette opération bénéfique pour la planète est rendue possible grâce à l’élargissement du partenariat d’Air Canada avec le producteur de CAD Neste, dans le cadre du plan d’action climatique de l’entreprise.

«L’inauguration de la liaison entre Montréal et Amsterdam marque notre premier approvisionnement en CAD en Europe et démontre l’intérêt de cette technologie qui a fait ses preuves. Comme toute l’industrie de l’aviation canadienne, nous sommes convaincus que le Canada devrait investir dans la production de CAD, et nous exhortons le gouvernement et d’autres parties prenantes à en faire une priorité», a déclaré le président et chef de la direction d’Air Canada, Michael Rousseau.

Les vols partant de Montréal auront lieu les lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi à 22h10 du 2 juin au 14 octobre 2023. Avec cet horaire, Air Canada optimise ses correspondances en Amérique du Nord et bonifie son offre de liaisons directes avec Amsterdam, le nouveau service venant s’ajouter à la liaison déjà assurée par l’Aéroport Pearson de Toronto.