Des conseils juridiques multilingues pour les travailleurs étrangers temporaires

Par le biais d'une nouvelle ligne téléphonique gratuite et des cliniques mobiles à travers le Québec, l'organisme Justice Pro Bono souhaite offrir des conseils juridiques et de l'accompagnement aux travailleurs temporaires.

En collaboration avec Immigrant Québec et le gouvernement du Canada, Justice Pro Bono vient de lancer un nouveau service gratuit d’information juridique destiné aux travailleurs étrangers temporaires (TET).

Dès maintenant, les travailleurs de partout au Québec peuvent consulter gratuitement un avocat ou une avocate en utilisant la ligne téléphonique sans frais 1 866 999-4881 ou l’application WhatsApp au 438 337-6002. Ils pourront y obtenir de l’information et de l’accompagnement en matière de normes du travail, d’immigration, de logement et de santé et sécurité, entre autres.

Le service offert en français, en anglais et en espagnol permet aussi aux travailleurs d’obtenir de l’aide pour connaître et naviguer à travers les ressources et les recours qui s’offrent à eux en cas de violence psychologique ou physique ou de congédiement.

Cliniques juridiques mobiles

En raison de la barrière linguistique, de leur isolement géographique ou de la méconnaissance de leurs droits et des ressources disponibles pour les exercer, les travailleurs étrangers temporaires sont confrontés à de nombreux obstacles et peuvent se retrouver dans une situation de grande vulnérabilité face à leurs employeurs.

«C’est dans ce contexte que nous offrons une ligne téléphonique accessible en tout temps et que nous comptons aller à la rencontre des travailleurs étrangers temporaires à travers la province grâce aux cliniques juridiques mobiles», indique Me Anne-Marie Santorineos, directrice générale de Justice Pro Bono.

Les cliniques mobiles s’inscrivent dans un volet de prévention qui vise à former les travailleurs sur leurs conditions de travail, leurs obligations, le fonctionnement d’un permis de travail fermé au Québec, etc.

«On veut guider, orienter et offrir un accompagnement complet aux plus grand nombre de travailleurs possible en offrant des formations et des consultations individuelles sur le terrain, avec la collaboration de plusieurs organismes et d’Immigrant Québec. Au besoin, on pourra aussi entreprendre une conciliation ou les représenter», ajoute Me Santorineos.

Guide-ressources pour les travailleurs

Un nouveau guide d’information en espagnol et en français produit par Immigrant Québec sera distribué par les organismes partenaires du projet à l’arrivée des travailleurs à l’aéroport, notamment, mais aussi lors de formations et d’événements locaux et dans les entreprises. Ce guide, composé de 12 chapitres, aborde les normes du travail au Québec; les particularités de leur permis de travail, du transport et du logement; et les recours existants en cas de problème de santé ou de conflit avec leur employeur, entre autres. Une liste d’organismes offrant des services gratuits dans toutes les régions du Québec y est également incluse.

La version numérique bilingue en espagnol et en français est accessible sur le site web d’infoTET et une version audio en espagnol est également disponible pour les travailleurs, au besoin. Chaque chapitre du guide est accompagné d’un code QR menant au contenu audio sur la chaîne Youtube d’InfoTET Québec.

À propos de Justice Pro Bono Justice Pro Bono est un organisme à but non lucratif dont la mission est de mobiliser la communauté juridique à partager expertise et temps aux individus et aux OBNL québécois n’ayant pas les ressources nécessaires pour accéder à des services juridiques.

Ce texte a été produit dans le cadre de L’Initiative de journalisme local.