La SQDC veut récupérer «les dollars en cannabis» du marché illégal

La Société québécoise du cannabis (SQDC) souhaite que les Québécois dépensent davantage leurs «dollars en cannabis» dans le marché légal au cours des prochaines années. C’est ce que soutient la société d’État dans son dernier rapport annuel 2022-2023, qui fait état d’une stagnation des ventes de cannabis par rapport à l’année précédente, soit autour de 106 tonnes.

Bien que la SQDC offre désormais de nouveaux services de livraison de cannabis en 90 minutes en plus de 10 nouveaux points de vente à travers la province, la société d’État a seulement réussi à capter 56% du marché illégal, soit un peu plus de 106 tonnes, en deçà de sa cible de 190 tonnes, qui représente 75% du marché.

«Dans les années qui viennent, ce n’est pas tant de vouloir grandir le réseau, c’est plus de dire qu’il faut réussir à convaincre les clients qu’ils devraient venir dépenser tous leurs dollars de cannabis à la SQDC, déclare à ce sujet son président-directeur général, Jacques Farcy. C’est pour ça qu’il faut qu’on revoie la manière de servir nos clients, pour être plus clairs et plus concrets afin qu’ils comprennent vraiment ce que la SQDC propose et que nous soyons préférés aux marchés illégaux.»

Dans ce contexte, la SQDC souhaite se consacrer davantage à l’expérience client plutôt qu’à la croissance du réseau au cours des prochaines années. À l’image de son nouveau jerky de bœuf infusé au THC, la société d’État souhaite diversifier son offre d’options comestibles, tout en respectant le cadre législatif québécois qui interdit des produits tels que les produits sucrés, contrairement à d’autres provinces canadiennes.

«C’est sûr que c’est très différent que dans le reste du Canada, explique le PDG. Mais quand vous regardez la situation du marché illégal dans les autres provinces, elles sont très comparables avec le Québec. C’est aussi de voir comment on peut donner un petit peu plus de marge de manœuvre à nos conseillers pour que, dans leur accompagnement, ils puissent parler un peu d’autre chose que du taux de THC et du prix.»

La grève des employés de la SQDC est aussi un facteur qui a été soulevé comme cause de la stagnation des ventes pour 2022-2023. Au total, 24 succursales de la SQDC sont affectées par la grève et offrent des horaires d’opération réduits.