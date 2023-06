Le vote par Internet sera offert en 2025

Élections Québec prépare actuellement son tout premier système de vote par Internet afin qu’il soit accessible pour les électeurs de certains districts ou arrondissements spécifiques lors des élections municipales de 2025. Le vote en ligne ne remplacera pas les modes de vote habituels, soit le vote par anticipation et celui le jour des élections. Il se veut plutôt une méthode qui augmente l’accessibilité au vote.

Aucune municipalité n’est confirmée pour l’instant, mais Élections Québec a déjà échangé avec les présidents d’élections de plusieurs municipalités de 20 000 habitants et plus de la province pour sonder leur intérêt à participer au projet. Ces municipalités ont été choisies en raison du fait qu’elles comptent moins d’élections sans opposition et parce qu’elles sont divisées en districts électoraux ou en arrondissements, ce qui facilite le ciblage de districts précis.

«Le paramétrage est encore à l’étude, mais on veut circonscrire le vote à certains districts choisis à l’avance. Donc, le citoyen qui souhaite voter en ligne pourrait seulement le faire s’il a une adresse concordante pour tester plus efficacement cette nouvelle méthode de vote», avait indiqué en novembre dernier la porte-parole d’Élections Québec, Julie St-Arnaud Drolet.

Il est à noter que les élections municipales ne sont pas sous la responsabilité d’Élections Québec. L’institution sera uniquement responsable de la gestion du vote par Internet. Un appel d’offres sera d’ailleurs lancé à l’automne prochain pour déterminer quelle entreprise spécialisée aura le mandat de développer la plateforme virtuelle de vote qui répondra aux exigences en matière de sécurité et d’accessibilité.

Les municipalités participantes seront dévoilées progressivement sur le site web d’Élections Québec.