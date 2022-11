Vers des élections par internet en 2025?

Un projet pilote de vote par internet en vue des prochaines élections municipales de 2025 est lancé. Ce projet s’inspire d’une étude réalisée auprès de la population québécoise intéressée par le vote en ligne.

«On envisage une collaboration avec une entreprise externe, affirme la porte-parole d’Élections Québec, Julie St-Arnaud Drolet. On a ciblé une centaine d’exigences en matière de sécurité, d’accessibilité et de fiabilité et on tente de voir quelles solutions sont proposées sur le marché pour répondre à nos exigences. On cherche à recréer le secret du vote, l’intégrité du vote et on souhaite transposer notre processus électoral en mode virtuel. Ce projet pourrait finalement ne pas aboutir si les modalités ne permettent pas d’assurer un vote en ligne de qualité.»

Les paliers municipaux et provinciaux étant assujettis à deux lois électorales distinctes, une collaboration entre le ministère des Affaires municipales et les municipalités sélectionnées sera ainsi essentielle.

Augmenter l’accessibilité au vote

La porte-parole d’Élections Québec précise qu’à ce jour aucune municipalité n’a été choisie, mais qu’une collaboration avec des municipalités de 20 000 habitants et plus dans différentes régions administratives est envisagée.

«Le paramétrage est encore à l’étude, mais on veut circonscrire le vote à certains districts choisis à l’avance. Donc, le citoyen qui souhaite voter en ligne pourrait seulement le faire s’il a une adresse concordante pour tester plus efficacement cette nouvelle méthode de vote», indique Mme St-Arnaud Drolet.

Cette nouvelle méthode correspond également à la volonté d’Élections Québec d’augmenter l’accessibilité au vote, mais ne vise pas à accroître le taux de participation aux élections, nuance que tient à souligner la porte-parole. «On veut augmenter l’accessibilité au vote, et non la participation au vote. L’étude qu’on a réalisée là-dessus ne permettait pas de déterminer que le vote par internet augmenterait le taux de participation aux élections. En 2021 par exemple, le vote par la poste était possible à cause de tous les problèmes que la pandémie avait engendrés quant à la tenue d’élections en présentiel, mais le taux de participation a diminué.»

Le vote par internet resterait une mesure complémentaire. Le vote en personne demeurerait la méthode utilisée avec les modalités existantes.