Centraide du Grand Montréal a investi 61,8 M$ dans la communauté

Inflation, crise du logement, insécurité alimentaire, vague de demandes d’asile, marginalisation de certaines communautés : le milieu communautaire est sous pression pour venir à bout de la myriade d’enjeux qui fragilisent la société. Pour venir appuyer ses efforts, Centraide a investi 61,8 M$ dans la communauté durant l’année 2022-2023.

Cette somme prévisionnelle record, qui représente 86 % de la collecte de la fonds annuelle de Centraide, a donné un coup de pouce à plus de 350 organismes et projets communautaires qui vient en aide aux personnes en situation de vulnérabilité à Montréal, Laval et sur la Rive-Sud. Ce montant cumule les dons de 98 000 donateurs, 800 Grands Donateurs (10 000 $ et plus) et de 600 entreprises et partenaires, selon le dernier rapport annuel de l’organisme.

Cet investissement global a permis de soutenir des initiatives axées sur le soutien des jeunes en difficulté (17,3M$), l’amélioration des conditions de vie de personne en situation de précarité (13M$), l’inclusion sociale des communautés marginalisées ou isolées (18,5M$) et le renforcement de la solidarité et du tissu social (13,0 M$).

L’aide financière distribuée par Centraide aurait permis de rejoindre annuellement plus de 800 000 personnes de la région du Grand Montréal.