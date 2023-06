Voici les pires stations de métro à Montréal, selon les usagers

Métro a créé un palmarès des pires stations de métro de Montréal, selon l’avis des usagers sur Google.

Cinq stations se trouvent en bas de classement avec une note de 3,6/5. Il s’agit des stations Côte-des-Neiges, De Castelnau, Beaudry, Frontenac et Plamondon. Par ailleurs, à se fier aux commentaires, la ligne bleue n’a pas la cote.

Saleté et manque d’accès

Pour la station Côte-des-Neiges, plusieurs reprochent le manque de propreté à l’intérieur et aux abords de l’édicule. Certains commentaires pointent aussi les déplacements difficiles à l’intérieur de la station.

«Ce métro possède une bonne connexion avec le terminus de Snowdon. Cependant, il manque de bonnes installations comme de bons escaliers roulants, une bonne luminosité et de la propreté», précise l’utilisateur RK en commentaire. Plus loin, Sébastien Ledoux souligne que la «station est très sale» et que les escaliers roulants sont souvent défectueux, ce qui fait en sorte qu’il doit se «salir les mains» en descendant les escaliers. Il ajoute que plusieurs déchets trainent un peu partout dans la station et «qu’elle sent l’urine parfois».

La station Côte-des-Neiges n’est pas considérée comme un lieu propre et bien organisé pour les déplacements selon les avis populaires. Photo: Capture d’écran, Google Maps

Ces commentaires sont similaires pour les stations Plamondon et Beaudry, alors que plusieurs critiquent la défectuosité récurrente des escaliers roulants et le manque de propreté. Jimmy B va même jusqu’à décrire la station Beaudry comme «la station de métro la plus sale» parmi toutes les villes où il a vécu. Plusieurs se plaignent également de la profondeur de la station et du temps requis pour gravir l’escalier roulant jusqu’à la sortie.

Son de cloche similaire pour la station Plamondon où plusieurs se plaignent de l’accessibilité réduite ainsi que des machines distributrices de billets souvent défectueuses. Certains vont même jusqu’à qualifier la station de «trash» et conseillent de carrément éviter la station, tandis que d’autres se plaignent des délais dans le nettoyage de la station. C’est le cas de Graeme Salmon qui affirme qu’une «boîte de muffins de Tim Hortons est restée trois jours sur le banc» où elle s’assoit habituellement avant d’être jetée.

La station de métro Plamondon figure parmi les cinq pires stations à Montréal, selon l’avis des usagers. Photo: Archives Métro