Voici les meilleures stations de métro de Montréal, selon les usagers

Métro a créé un palmarès des meilleures stations de métro de Montréal selon les avis compilés sur Google. Surprise: la station Place-des-Arts n’est pas la plus appréciée du réseau.

Les stations de métro Préfontaine, dans Hochelaga, et Jean-Drapeau, sur l’île Sainte-Hélène, trônent au sommet des meilleures stations montréalaises avec une note de 4,4/5. Parmi les raisons évoquées qui expliquent cette note, on retrouve l’architecture qui est fortement appréciée par les usagers, avec le toit rouge à Préfontaine ou encore la Biosphère à Jean-Drapeau. La facilité des déplacements à l’intérieur des stations ainsi que la propreté sont notamment mentionnées par les usagers.

Propreté et accessibilité

«Une des plus belles stations de Montréal. Si seulement on offrait autant de liberté à l’architecture d’aujourd’hui!», affirme Mathieu Masquelier en commentaire à propos de la station Préfontaine. «Un métro, un rêve, une passion», soutient Albert Normandeau. «Propre et la majeure partie des gens aux tourniquets sont bons avec le service à la clientèle. Aussi, mentionnons la présence d’un ascenseur et l’accessibilité aux fauteuils roulants depuis les rénovations», dit P.A L.O en commentaire.

La station Jean-Drapeau est appréciée quant à elle pour l’accès au parc du même nom et pour sa propreté. Selon Ariane Aron, cette station donne accès à «un très beau lieu à visiter, surtout si vous avez des enfants», tandis que Gholam-Reza Shafiee affirme qu’elle permet de se rendre à un «endroit génial pour passer une journée chaude et humide avec la famille et les amis». La Biosphère est fréquemment mentionnée comme un facteur rendant la station Jean-Drapeau intéressante à visiter.

La Biosphère est une des attractions les plus prisées par les gens qui ont commenté la station Jean-Drapeau. Photo: Archives Métro

Se trouvent au deuxième rang les stations Jolicoeur et Place-des-Arts, ex aequo à 4,3/5. La station Place-des-Arts a été décrite par plusieurs usagers comme une belle station bien située et sécuritaire, certains la qualifiant même de «plus belle station de métro à Montréal». Fla Ien va jusqu’à dire qu’elle est «le cœur de l’activité culturelle et artistique» puisqu’elle est entourée d’événements, de gens qui se baladent dans une atmosphère détendue.

La station Place-des-Arts est particulièrement appréciée en raison de son emplacement. Photo: iStock

Pour ce qui est de la station Jolicoeur, dans le Sud-Ouest, elle est décrite comme «efficace, simple et une des plus accessibles du métro montréalais» par un usager. Plusieurs vantent aussi la luminosité dans la station, comme J P, vivant à Verdun, qui affirme «toujours prendre la station Jolicoeur dans ses déplacements» en raison de la luminosité naturelle et la meilleure connexion cellulaire.