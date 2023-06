Réfection du monastère du Bon-Pasteur: Héritage Montréal fait appel à la générosité des citoyens

Plusieurs semaines après l’incendie qui a éclaté au monastère du Bon-Pasteur, Héritage Montréal lance une campagne de financement majeure dans le but de récolter des dons afin de pouvoir restaurer les locaux endommagés par le brasier.

L’organisme, qui mène une telle campagne chaque année, a revu sa cible habituelle à la hausse et espère amasser 500 000 $.

«Suite au tragique incendie qui a dévasté le monastère du Bon-Pasteur, les opérations d’Héritage Montréal ont été durement touchées», a déclaré Héritage Montréal, dans un gazouillis.

«Nos locaux, abritant une collection précieuse et unique de documents sur le patrimoine montréalais, ont été endommagés par l’eau et la fumée, et devront être restaurés. Afin de surmonter cette épreuve, nous augmentons la cible de notre campagne annuelle pour la fixer à 500 000 $», a précisé l’organisme.

Les opérations d’Héritage Montréal, qui est un organisme indépendant à but non lucratif, sont financées à 70% par des dons.

Les Montréalais souhaitant participer à cette campagne disposent de plusieurs options. Il est possible d’effectuer un don par carte de crédit, par téléphone ou bien par chèque. Tout don supérieur à 25 dollars entrainera l’émission d’un reçu pour fins d’impôts, explique Héritage Montréal.

Plus d’informations concernant la façon de procéder peuvent être obtenues en cliquant ici.