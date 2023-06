Les femmes gagnent encore 21% de moins que les hommes au pays, selon une enquête

En 2022, le salaire annuel moyen des Canadiennes équivalait à 21% de moins que celui des Canadiens, ce qui correspond à une diminution de 3 points de pourcentage comparativement à 2021. Ces résultats d’un nouveau sondage d’ADP Canada montrent que l’écart salarial entre les genres au pays pourrait se réduire lentement.

Selon les salaires bruts autodéclarés de 2022 des employés à temps partiel et à temps plein, les hommes gagnaient en moyenne 72 743 $ contre 57 725 $ pour les femmes, ce qui représente un déficit annuel de plus de 15 000 $ pour ces dernières.

Les hommes canadiens enregistrent des rémunérations plus élevées à tous les niveaux de salaire. En effet, 33% d’entre eux déclarent des gains de plus de 80 000 $ en 2022, comparativement à seulement 18% des femmes, révèle également l’enquête.

Prêtes à quitter leur emploi

Interrogés sur l’incidence des écarts salariaux, près de la moitié des répondants (47%) ont indiqué qu’ils seraient prêts à quitter leur emploi actuel si on les informait être qu’un ou une collègue de même rang en termes d’ancienneté et de statut, mais d’un genre différent, recevait une rémunération plus élevée. C’est surtout le cas chez les femmes qui ont répondu au sondage.

Toujours selon l’enquête, la prochaine génération de travailleurs est davantage touchée par un «effet démissionnaire de l’inégalité salariale». En effet, plus des deux tiers des membres de la génération Z (63%) ainsi que 53% des millénariaux ont indiqué qu’ils

quitteraient leur poste en cas d’inégalités salariales entre les sexes, alors que seulement 37% de la génération X et 32% des Baby-Boomers en feraient autant.

Cependant, les répondants croient très majoritairement toutefois que l’équité salariale est une priorité pour leur organisation, soit 72% des femmes et 70% des hommes.

Ce sondage, mené par Maru Public Opinion pour le compte d’ADP Canada, a été réalisé auprès de 1 556 adultes canadiens employés. Ils ont été sélectionnés au hasard parmi les panélistes en ligne de Maru Voice Canada.