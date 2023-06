Les feux d’artifice Loto-Québec de demain sont annulés

Le premier spectacle de l’International des feux Loto-Québec, qui devait avoir lieu demain, est annulé. La Ronde s’est donc pliée à la recommandation de la Direction régionale de Santé publique concernant les prévisions de la qualité de l’air de demain.

«La santé des Montréalais et des Québécois étant la priorité de tous», fait valoir La Ronde dans un communiqué transmis mercredi soir, soit la veille du lancement de la 37e édition du concours pyrotechnique.

Ce premier spectacle des Feux Loto-Québec ne peut pas être reporté. En effet, la logistique entourant d’autres parties prenantes qui assurent la sécurité du site, sur les berges ou le pont Jacques-Cartier, empêche le report à une autre date, indique La Ronde.

Le prochain spectacle du 6 juillet, présenté par l’Ukraine, est toutefois maintenu.

«Si on doit annuler l’événement, on va l’annuler», avait prévenu la mairesse de Montréal, Valérie Plante, lors d’un point de presse mercredi matin. Elle devait ensuite rencontrer la Santé publique plus tard dans la journée à ce sujet.

Mercredi, Environnement Canada a prévenu que la fumée des incendies qui font rage au nord du Québec devrait atteindre les régions de l’Outaouais et de Montréal dès jeudi, ce qui affectera la qualité de l’air.