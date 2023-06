Plante pourrait annuler les feux de Loto-Québec

À la veille du lancement de la 37e édition de l’International des feux de Loto-Québec, la mairesse de Montréal Valérie Plante rencontrera la directrice régionale de santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin, cet après-midi pour parler ou non de la tenue de l’événement annuel.

«Si on doit annuler l’événement, on va l’annuler», a prévenu la mairesse ce mercredi en point de presse. Jusqu’à maintenant, la première fermeture du pont Jacques-Cartier était toujours prévue le 29 juin en prévision de la compétition de feux d’artifice.

Rappelons que les célébrations entourant la fête nationale du Québec se sont closes sans feux d’artifice pour l’ensemble des municipalités situées au nord du fleuve Saint-Laurent en raison des incendies de forêt, à l’exception de l’île de Montréal et de Laval. Une alerte au smog dans la métropole a d’ailleurs été diffusée le 24 juin par Environnement Canada et s’est poursuit jusqu’au 25 juin, date à laquelle Montréal a obtenu le titre de la ville la plus polluée au monde, selon le classement de la société IQAir.