Il n’y aura bientôt plus de liens vers les actualités canadiennes sur Google

Au tour de Google d’annoncer qu’il supprimera les liens vers les nouvelles canadiennes sur son moteur de recherche après l’adoption du projet de loi C-18. Il annulera aussi ses accords existants avec les éditeurs.

«Nous avons informé le gouvernement que lorsque la loi entrera en vigueur, nous devrons malheureusement supprimer les liens vers les nouvelles canadiennes de nos produits Search, News et Discover au Canada, et que le projet C-18 nous empêchera de continuer à proposer notre produit Vitrine Google Actualités au Canada», a indiqué le géant numérique dans un communiqué.

Quelques semaines auparavant, l’entreprise Meta, qui comprend Facebook et Instagram, avait aussi indiqué qu’elle cesserait de publier les contenus des médias canadiens à la suite de l’adoption du projet de loi.

Rappelons que la Loi sur les nouvelles en ligne, qui a reçu la sanction royale plus tôt ce mois-ci, obligerait Meta et Google à conclure des accords commerciaux avec des éditeurs de nouvelles et à partager les revenus des nouvelles qui apparaissent sur leurs plateformes.