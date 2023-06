Québec accorde 1 500 000$ au Festival international de jazz de Montréal

Le gouvernement du Québec a octroyé une aide financière de 1 500 000 $ au Festival international de jazz de Montréal, qui se déroule dans la métropole jusqu’au 8 juillet.

De ce montant, le ministère du Tourisme accorde 1 000 000 $ dans le cadre du programme «Aide financière aux festivals et aux événements touristiques», tandis que le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation octroie une somme de 500 000 $ du Fonds d’initiative et de rayonnement de la métropole.

Chaque année, le Festival international de jazz de Montréal réunit des centaines de musiciens venus de partout au Québec, mais aussi d’ailleurs dans le monde. Il est considéré comme l’un des plus grands festivals de jazz au monde. Pour cette édition, 150 concerts en salle et plus de 300 spectacles gratuits sont au programme.

«Au fil des ans, cet événement a permis à de nombreux artistes émergents, mais aussi à ceux de renommée internationale, de se produire, générant ainsi des retombées économiques importantes pour la métropole», a souligné la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.

Mercredi, le gouvernement du Québec a aussi annoncé un financement de 12 000 $ accordé au festival d’arts visuels Mtl en arts, qui a lieu jusqu’au 2 juillet à Montréal.