Québec accorde un financement de 12 000$ au festival Mtl en arts

Par l’entremise de son programme «Aide financière aux festivals et aux événements touristiques», le gouvernement du Québec a accordé un montant de 12 000$ au festival d’arts visuels Mtl en arts, qui a lieu en ce moment dans la métropole et jusqu’au 2 juillet.

«Les arts visuels font partie intégrante de notre patrimoine culturel, et l’intérêt du public est de plus en plus prononcé. Le Festival Mtl en arts représente une occasion privilégiée pour nos artistes émergents et reconnus d’exposer le fruit de leur travail», a déclaré la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.

Depuis plus de vingt ans, le festival travaille à soutenir, à promouvoir et à célébrer l’art visuel sous toutes ses formes. Chaque année, environ 200 artistes issus de différentes disciplines prennent d’assaut la rue Sainte-Catherine pour exposer leur savoir-faire sur plus d’un kilomètre de l’artère commerciale fermée à la circulation automobile.

Plusieurs artistes visuels participent aussi à l’imposante expo-vente du festival, tandis que d’autres offrent au public une série de performances multidisciplinaires et interactives.

🏳️‍🌈 Hier soir c’était le cocktail de lancement de @mtlenarts au Parc de l’Espoir dans le @VillageMtl. Du 28 juin au 2 juillet, 40 artistes en art visuels et métier d’art exposeront leurs œuvres sur Sainte-Catherine Est. Une autre raison de passer dans le Village cet été !#polmtl pic.twitter.com/bMlHYblyVB — Robert Beaudry (@RobertBeaudry) June 28, 2023

Le programme «Aide financière aux festivals et aux événements touristiques» soutient des initiatives qui encouragent le développement d’une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Les projets soutenus doivent notamment répondre à des obligations en matière de développement durable.