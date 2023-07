Ottawa investit 308 M$ pour le logement abordable au Québec

Ottawa investit 308 M$ de plus pour le logement abordable au Québec afin de lutter contre la crise du logement. Du montant total, 57,4M$ seront octroyés aux grandes municipalités de la province. À 28,3 M$, Montréal en recevra la plus grande partie.

Les sommes «sont destinées à des logements pour les personnes vulnérables ayant des besoins particuliers en matière de logement». L’investissement s’adresse donc notamment «aux femmes et aux enfants fuyant la violence, aux personnes en situation d’itinérance ou qui risquent de s’y trouver, aux personnes âgées, aux vétérans, aux immigrants récents, aux réfugiés, aux personnes handicapées, aux Canadiens noirs et aux Autochtones», selon un communiqué de la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

Cet investissement continuera d’aider les Québécois et les Québécoises à avoir accès à des logements sécuritaires et abordables qui répondent à leurs besoins, tout en créant des emplois pour l’économie locale. Soraya Martinez Ferrada, Secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion (Logement) et députée d’Hochelaga

Québec s’engage d’ailleurs à financer le supplément au loyer pour certains ensembles résidentiels. «Grâce à cette aide, les locataires admissibles ne consacreront que 25 % de leur revenu au logement», peut-on lire dans le communiqué.

L’investissement fait via la Troisième entente Canada-Québec concernant l’Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) permettra de financer 104 projets qui totalisent 1581 logements dans la province, a annoncé la ministre responsable de l’Habitation du Québec France-Élaine Duranceau en point de presse. La somme fédérale s’ajoute à deux ententes précédentes datant d’octobre 2020 qui ont permis la construction ou la mise en chantier de 1700 unités de logement.