Banque du Canada: le taux directeur devrait augmenter

La conjoncture économique canadienne pourrait inciter la Banque du Canada à procéder à une augmentation de son taux directeur la semaine prochaine.

C’est du moins le scénario anticipé par de nombreux experts, dont l’économiste en chef de la firme Deloitte, Dawn Desjardins, selon La Presse canadienne.

Même si un tournant économique, caractérisé par une hausse du chômage au pays et un ralentissement de la croissance des salaires semble s’être amorcé, il estime que ces changements ne sont peut-être pas assez rapides aux yeux de l’institution qui pourrait jouer la carte de la prudence.

Le mois dernier, la Banque du Canada avait porté le taux directeur à 4,75 % – soit une augmentation de 25 points – afin de rééquilibrer le taux d’inflation, qu’elle souhaite faire fléchir à 2%. Notons qu’au mois de mai dernier, le taux d’inflation avait atteint 3,4%.

«L’accumulation de données depuis janvier était suffisante pour convaincre le Conseil que la politique monétaire devait être plus restrictive pour rééquilibrer l’offre et la demande, et ramener l’inflation à la cible de 2 %», avait justifié en juin l’institution, rapporte la Presse canadienne.

Aucune information concernant les intentions de la Banque du Canada pour le mois de juillet n’a pour l’heure filtré. Cette dernière a indiqué qu’une décision basée sur l’observation des données serait prise.

Notons que les conséquences de ces hausses successives se retrouvent dans le portefeuille des consommateurs, qui voient leurs prêts hypothécaires et leurs lignes de crédit augmenter.