Crise du logement à Montréal: François Legault rabroué par un écrivain

Le premier ministre François Legault s’est attiré les foudres d’un auteur québécois, dont il venait pourtant de faire l’éloge samedi, dans une publication partagée sur Facebook.

Ce sont les perspectives opposées des deux hommes, notamment sur la question de la crise du logement à Montréal, qui semble avoir provoqué l’ire de l’écrivain Kevin Lambert. Ce dernier ne souhaitait visiblement pas que son roman soit associé à la politique de M. Legault.

«J’ai lu «Que notre joie demeure» du Québécois Kevin Lambert. Critique nuancée de la bourgeoisie québécoise. Des groupes de pression et des journalistes cherchent des boucs émissaires à la crise du logement à Montréal», a analysé le chef caquiste, en faisant référence à l’œuvre de l’auteur diplômé de l’Université de Montréal.

«Un auteur de 30 ans avec beaucoup de talent», a-t-il ajouté.

Plutôt que de remercier le premier ministre pour ces propos flatteurs, Kévin Lambert a saisi l’occasion pour fustiger sa politique, qualifiant l’utilisation de son livre dans ce contexte de «minable».

«M. Legault, en pleine crise du logement, alors que votre gouvernement travaille à saper les derniers remparts qui nous protègent d’une gentrification extrême à Montréal, mettre mon livre de l’avant est minable», a dénoncé l’auteur.

«Il faut lire les yeux fermés pour ne pas voir comment le portrait de la ville qui est dépeint dans le roman va à l’encontre des politiques destructrices, anti-pauvres, anti-immigrants, pro-propriétaires et pro-riches de votre gouvernement», a assené Kevin Lambert.

En réponse à ces accusations, M. Legault a affirmé que «tout le monde est d’accord qu’il y a une crise du logement».

«Notre gouvernement travaille à aider les personnes à bas revenus et à construire plus de logements le plus rapidement possible», a-t-il soutenu.