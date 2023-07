Mauvaise qualité de l’air: avertissement de smog de retour à Montréal

Les météorologues d’Environnement Canada ont émis une nouvelle alerte de smog lundi midi. Des concentrations élevées de particules fines entraînent une mauvaise qualité de l’air qui pourrait persister jusqu’à mercredi.

Selon le site IQAir, l’indice de pollution de l’air était de 116, lundi midi, ce qui signifie une qualité de l’air «mauvaise pour les personnes sensibles». Toujours selon le site, Montréal se situe au 10e rang des villes les plus polluées au monde. La concentration de PM2,5 à Montreal est 8,4 fois supérieure à la valeur guide annuelle de l’Organisation mondial de la santé (OMS) pour la qualité de l’air.

«Les concentrations élevées de polluants pourraient persister jusqu’à mercredi», précise Environnement Canada dans son avertissement.

Le smog affecte surtout les enfants asthmatiques et les personnes atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques. Il leur est donc recommandé d’éviter les activités physiques intenses à l’extérieur jusqu’à la levée de l’avertissement de smog.

Lundi matin, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a décidé de lever l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité. Cette mesure était en vigueur depuis la fin du mois de mai dernier et a été modifiée selon la situation en juin et juillet.

À l’heure actuelle, 23 incendies de forêt sont en activité dans la zone de protection intensive, mais les opérations de lutte progressent rondement, tous les incendies étant (contenus ou maîtrisés), indique la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

Depuis le début de la saison de protection, 507 incendies ont touché 1 505 138,3 hectares. La moyenne des dix dernières années à la même date est de 314 incendies pour 15 683,3 hectares de forêt.