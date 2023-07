Bientôt une ligne d’aide nationale pour la prévention du suicide

Dès le 30 novembre, les personnes en situation de crise ou de détresse émotionnelle pourront composer le 9-8-8 pour obtenir de l’aide. Le numéro national à trois chiffres sera offert en anglais et en français, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l’échelle du Canada, afin de prévenir les suicides.

Pour le déploiement et l’exploitation de cette ligne d’aide, la ministre de la Santé mentale et des Dépendances du Canada, Carolyn Bennett, a octroyé un financement de 156 M$ sur trois ans au Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH). «Ce service à trois chiffres permettra d’offrir un soutien vital aux personnes qui traversent les moments les plus difficiles», croit la présidente et directrice générale du CAMH, Sarah Downey.

Un investissement supplémentaire de 21,4 M$ sera aussi accordé au CAMH pour l’aider à renforcer la capacité des centres de crise qui font partie du réseau actuel de Parlons suicide Canada, «de façon à mieux répondre à l’augmentation de la demande et à préparer la mise en œuvre du service 9-8-8», précise le gouvernement par communiqué. Ce financement s’inscrit dans l’Énoncé économique de l’automne de 2020, qui prévoyait un montant de 50 M$ pour appuyer les centres de crise pendant et après la pandémie de COVID-19.

En moyenne, 12 personnes s’enlèvent la vie chaque jour au Canada. Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

Le soutien téléphonique du 9-8-8 tiendra compte des traumatismes et sera «adapté sur le plan culturel», assure le gouvernement du Canada. Ce sont des intervenants formés qui répondront aux usagers en s’appuyant «sur les pratiques, les procédures et les protocoles exemplaires». Le tout sera fait en collaboration continue avec le CAMH, les provinces et les territoires, ainsi que les organisations qui représentent les populations les plus touchées par le suicide.

Selon la présidente et directrice générale de l’organisme Jeunesse, J’écoute, Katherine Hay, le service 9-8-8 est de la plus grande importance. «Depuis plus de 34 ans, Jeunesse, J’écoute est aux premières lignes virtuelles pour les jeunes et la santé mentale. Nous recevons des appels de jeunes tous les jours et toutes les nuits. Depuis le début de la pandémie seulement, nous comptons plus de 15 millions d’interactions. Le suicide est la deuxième cause de décès chez les jeunes et représente 22% de l’ensemble du travail de première ligne de Jeunesse, J’écoute», précise-t-elle.

En attendant le lancement officiel de la ligne d’aide, en cas de crise de suicide, les personnes au Canada ont toujours accès au service Parlons suicide Canada, qui offre un soutien bilingue en situation de crise et en prévention du suicide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les résidents du Québec peuvent composer le 1 866 277‑3553, envoyer un message texte au 535353, ou consulter la page suicide.ca pour obtenir du soutien par clavardage. Les personnes au Canada peuvent également obtenir du soutien auprès de leurs centres de crise locaux.