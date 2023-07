500 drones lumineux dans le ciel pour lancer l’Omnium Banque Nationale

Un essaim de 500 drones synchronisés illuminera le ciel de la métropole dimanche soir dès 21h15, afin de célébrer le lancement prochain de l’Omnium Banque Nationale, à Montréal. Le tournoi de tennis, qui mettra les femmes à l’honneur cette année, se tiendra du 4 au 13 août au Stade IGA.

Le spectacle visuel présenté ce soir se veut novateur et écologique. Il s’étirera sur une douzaine de minutes et pourra être contemplé depuis le Vieux-Port. Une démonstration similaire sera organisée à Toronto le 4 août.

« Contrairement aux feux d’artifice qui sont devenus une activité courante au fil des ans, les spectacles de drones offrent un regard rafraîchissant et écologique qui permet d’atteindre le même objectif », fait valoir la direction de l’Omnium Banque Nationale.

Le numéro a été mis sur pied par une équipe d’ingénieurs, de pilotes et d’artistes de classe mondiale. Les personnes qui y assisteront peuvent s’attendre à des jeux de lumière déployant des motifs sur le thème du tennis et de l’Omnium Banque Nationale, précise-t-on.

« Avec ce spectacle de drones, le ciel devient littéralement pour nous un nouveau réseau accessible à tous et une expérience unique que les amateurs de tennis au Canada n’ont jamais encore vécue », a déclaré la vice-présidente principale et cheffe de la direction des revenus et du marketing de Tennis Canada, Anne Belliveau.

Elle estime que cette célébration contribuera à faire rayonner la métropole à l’échelle internationale, grâce aux images du spectacle qui seront visionnées par des citoyens du monde entier.