Une super lune illuminera le ciel cette nuit

Durant le mois d’août, il sera possible d’observer deux super lunes: la première dans la nuit du 1er au 2 août, et la deuxième dans la nuit du 30 au 31 août. On parle d’une super lune lorsque la lune est pleine au moment où l’astre est au plus près de la Terre (à son périgée). C’est ce qui donne l’impression aux Terriens de la voir plus grosse et plus brillante qu’à l’habitude. Le phénomène se produit en moyenne quatre à six fois par année.

Si la météo le permet – car certains nuages pourraient obstruer la vue –, il sera possible d’observer la super lune de l’Esturgeon dès 20h57 mardi et jusqu’à 6h18 le lendemain. La Lune sera alors située à 357 311 kilomètres du centre de la Terre. La pleine lune des Esturgeons doit son nom au type de poisson pêché à cette même période dans les Grands Lacs américains par les peuples autochtones.

Une autre super lune sera visible ce mois-ci, celle de la super lune bleue qui brillera dans le ciel du mercredi 30 août à 19h51 au jeudi 31 août à 6h37. L’astre sera alors à seulement 357 344 kilomètres de distance du centre de la Terre. On appelle cette super lune la «lune bleue» parce qu’elle est la deuxième pleine lune du même mois.

En 2023, un total de quatre super lunes seront visibles. La première de cette année l’était au début du mois de juillet, alors que la dernière le sera au mois de septembre.