Fini les cigarettes électroniques à saveur à partir du 31 octobre

C’est à partir du 31 octobre que les cigarettes électroniques ne pourront plus contenir de saveur. Le gouvernement du Québec a dévoilé mercredi matin l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation qui vise à protéger la santé de la population, et plus particulièrement celle des jeunes, contre le vapotage nicotinique.

Si la vente de produits de vapotage contenant un arôme autre que celui du tabac ne sera plus autorisée, la concentration en nicotine devra aussi être limitée à 20 mg/ml. De plus, la capacité des réservoirs et des capsules ne devra pas dépasser 2 ml, et le volume maximal des contenants de recharge de liquides à vapoter, 30 ml. Dès le 31 octobre, on devrait aussi voir apparaître certains renseignements sur les produits de vapotage et leurs emballages.

C’est surtout les jeunes que le gouvernement tente d’éloigner le plus possible du tabac. C’est pourquoi il veut encadrer certaines caractéristiques des produits de vapotage, notamment celles qui peuvent les rendre attrayants pour cette partie de la population plus vulnérable aux effets néfastes du vapotage et du tabagisme.

Selon la plus récente Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, la proportion des jeunes ayant vapoté dans les 30 jours précédant l’enquête a quintuplé en 6 ans (de 4% en 2013 à 21% en 2019).

«C’est notre responsabilité, comme gouvernement, de ne pas laisser sur les tablettes des produits qui nuisent directement à la santé physique et mentale de la population, et plus particulièrement des jeunes. On doit plutôt mettre tout à leur disposition pour qu’à l’inverse, ils adoptent un mode de vie sain et actif», a déclaré la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest.

Lorsque le gouvernement avait annoncé son intention d’adopter un tel règlement, la nouvelle n’avait pas été accueillie positivement par tous, certains la qualifiant de «fausse bonne idée». Selon le vice-président des affaires juridiques et externes chez Imperial Tobacco Canada, Éric Gagnon, «plusieurs experts de la santé publique reconnaissent que les saveurs jouent un rôle pour inciter un adulte à essayer le vapotage pour essayer de cesser de fumer la cigarette». Il estime aussi que les jeunes s’approvisionneront sur le marché noir.

Or, pour la porte-parole et codirectrice de la Coalition québécoise contre le tabac, Flory Doucas, il s’agit de pressions et de désinformation du lobby du vapotage. «Dans tous les cas, la porte est toujours ouverte pour l’industrie si elle souhaite offrir des cigarettes électroniques aromatisées aux fumeurs: elle n’a qu’à emprunter la même voie que prennent toutes les pharmaceutiques qui vendent des produits en pharmacie», mentionne-t-elle.

Toujours dans le but de lutter contre le tabagisme et de prévenir le vapotage, le gouvernement de François Legault a aussi augmenté les taxes sur le tabac en février dernier.