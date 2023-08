Le pont Samuel-De Champlain sera illuminé aux couleurs de la Fierté jeudi soir

Les festivités de Fierté Montréal, qui célèbre la diversité sexuelle et de genre, sont officiellement lancées! Pour preuve: le pont Samuel-De Champlain sera illuminé aux couleurs de l’arc-en-ciel, du coucher du soleil jusqu’à 22h, jeudi soir afin de souligner le début de la pride dans la métropole.

Après 22h, l’éclairage architectural reviendra à l’illumination bleu-vert «qui réduit le risque de désorientation des oiseaux durant leur période de migration, qui se termine le 20 novembre», précise Infrastructure Canada.

Du 9 au 13 août, c’est le mât du Stade olympique qui sera éclairé aux couleurs de l’arc-en-ciel à l’occasion de la Fierté, comme le veut la tradition.

Photo tirée du Facebook du Parc olympique de Montréal

Le Festival se déroulera donc du 3 au 13 août à travers la ville, notamment à l’Esplanade du Parc olympique, où se situe le site principal de l’événement. Le Village, les Jardins Gamelin, le Casino de Montréal, le National, la Société des arts technologiques (SAT), le Club Soda, notamment, accueilleront aussi les festivités tout au long de ces 10 jours de célébration.

Alors que le défilé de la Fierté a dû être annulé l’an dernier en raison d’un manque de personnel de sécurité et de bénévoles le long du parcours, l’organisation assure que cette situation ne se reproduira pas cette année. Le Défilé de la Fierté se tiendra le 13 août le long du boulevard René-Lévesque.

En plus du défilé, Fierté Montréal organise à nouveau deux Journées communautaires qui auront lieu sur la rue Sainte-Catherine Est, au cœur du Village. D’ailleurs, pour la première fois de son histoire, le Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) participera à une de ces deux journées. Le vendredi 11 août, des policiers seront dans la rue pour présenter le Comité diversité sexuelle et de genre (CDSG), l’unité équité, diversité et inclusion (EDI) le recrutement des diversités, ainsi que le Module des incidents et crimes haineux (MICH). Le drapeau LGBTQ flotte également sur plusieurs des édifices du SPVM, dont ses centres opérationnels.