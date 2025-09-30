Avis d’ébullition levé pour Longueuil, Brossard et Saint-Lambert

L’avis d’ébullition préventif émis pour Brossard, Saint-Lambert et deux secteurs de Longueuil est désormais levé. Les travaux à l’usine d’eau potable Le Royer, pour lesquels l’avis a été émis, ont été complétés avec succès et analyses de l’eau sont conformes aux normes, selon la Ville de Longueuil.

Travaux essentiels à l’usine Le Royer

Les travaux à l’usine Le Royer, située sur la rue Riverside à Saint-Lambert, visent à remplacer des vannes et à inspecter une conduite principale. Les interventions de la Ville, qui ont débuté le 27 septembre, visent à assurer la fiabilité du réseau d’eau et à sécuriser l’approvisionnement des secteurs desservis. En outre, un débitmètre sera remplacé pour se conformer aux exigences de la Stratégie d’économie d’eau potable du gouvernement du Québec.

Durant ces travaux, l’usine Le Royer était fermée. Les secteurs concernés étaient alimentés par les usines d’eau potable Louise-Gravel et Mario-Petrone. Cette fermeture temporaire a entraîné une inversion de débit dans les conduites majeures, justifiant l’émission de l’avis d’ébullition préventif.

Une deuxième phase de travaux est prévue ultérieurement, et la population sera informée en temps voulu.

Pour plus de détails sur les travaux à l’usine Le Royer, les citoyens peuvent visiter la page dédiée sur le site Web de la Ville de Longueuil.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.