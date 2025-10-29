Un meurtrier en cavale arrêté avec près de 1 M$ en main

James Gould, un homme déclaré «délinquant à contrôler» après le meurtre d’une jeune femme à Dorval en 2007, a été arrêté mardi soir devant un immeuble résidentiel de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal. Recherché depuis août dernier, Gould faisait l’objet d’un mandat d’arrestation, de suspension et de réincarcération pour non-respect de ses conditions de libération.

James Gould a terminé sa peine pour homicide involontaire en 2022. Il doit toutefois faire l’objet d’un suivi serré de la part du système judiciaire pendant 10 ans suivant sa libération parce qu’il a été déclaré «délinquant à contrôler».

Depuis le mois d’août, James Gould était activement recherché par les autorités. Il aurait cessé de se rapporter à son centre correctionnel communautaire, une obligation de sa remise en liberté. Le mandat d’arrestation émis contre lui comprend des ordres de suspension et de réincarcération.

Selon un communiqué émis par le SPVM, Gould était accompagné d’une femme de 35 ans au moment de son arrestation. Celle-ci aurait été en possession de deux valises contenant un total de 950 000$.

Toujours selon la police, Gould était armé au moment de son arrestation et a tenté de résister aux policiers. Il a été maîtrisé par le Groupe tactique d’intervention du SPVM. Il a comparu en cour mercredi pour des accusations de possession d’arme à feu et de recel.

L’arrestation de James Gould résulte d’une enquête criminelle menée par le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), avec la collaboration du SPVM.

Le procès de James Gould avait défrayé les manchettes à l’époque. Le 23 avril, il a battu à mort Karina Paola Esquivel-Moya lors d’une fête où elle serait intervenue dans une querelle entre Gould et une autre personne. Il a été arrêté quelques jours plus tard, puis condamné à 15 ans de prison en 2010. Étant donnée la détention provisoire de trois ans, il lui restait 12 ans à purger.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.